«Азеришыг» заключило соглашение с еще одним университетом

Учебный центр ЗАО «Азеришыг» заключил соглашение о сотрудничестве с Сумгаитским государственным университетом, готовящим кадры в сфере энергетики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азеришыг».

На церемонии подписания соглашения с каждой стороны учавствовали полномочные лица и профессорско-преподавательский состав.

Выступая на мероприятии, директор Учебного центра Вугар Алиев заявил, что сотрудничество с Сумгаитским государственным университетом будет эффективным для каждой из сторон, и в будущем это сотрудничество будет только расширяться.

Одним из основных направлений сотрудничества между структурами будет организация практики для студентов, получающих образование по специальности "энергетика".