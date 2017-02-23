 

«Азеришыг» заключило соглашение с еще одним университетом

 

Учебный центр ЗАО «Азеришыг» заключил соглашение о сотрудничестве с Сумгаитским государственным университетом, готовящим кадры в сфере энергетики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азеришыг».

На церемонии подписания соглашения с каждой стороны учавствовали полномочные лица и профессорско-преподавательский состав.

Выступая на мероприятии, директор Учебного центра Вугар Алиев заявил, что сотрудничество с Сумгаитским государственным университетом будет эффективным для каждой из сторон, и в будущем это сотрудничество будет только расширяться.

Одним из основных направлений сотрудничества между структурами будет организация практики для студентов, получающих образование по специальности "энергетика".

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