В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу банды генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных.

Очередное заседание было полностью посвящено показаниям свидетелей лишь по одному эпизоду и запомнилось жестким противостоянием сторон процесса.

В начале заседания адвокат Акифа Човдарова Расул Садыхов выступил с ходатайством о приобщении к материалам суда опубликованных в прессе статей о потерпевшем Джахангире Алышове. Судья удовлетворил это ходатайство.

Напомним, что на прошлом заседании Дж.Алышов заявил, что в 2010 году его вызвали в МНБ и потребовали, чтобы он оформил 19 квартир на людей, которых ему укажут, а также дал вручил сверх этого сотрудникам ведомства 500 тысяч долларов. Все это у предпринимателя потребовали в счет долга его компаньона Насиба Алиева (также потерпевшего по этому делу).

Отметим, что Насиб Алиев осужден за мошенничество на 13 лет, пять из которых уже отсидел. В суд его доставляет конвой из исправительного учреждения №9, где он отбывает наказание.

Первым выступил свидетель Джафар Джафарзаде, который сообщил, что Джахангир Алышов позвонил ему и предложил показать покупателям квартиру площадью в 137 квадратных метров в новостройке в поселке Ени Ясамал. Свидетель отметил, что вскоре к этой новостройке на автомобиле черного цвета марки Nissan Maxima подъехал сам Акиф Човдаров.

В то же время, отвечая на вопросы стороны защиты, Дж.Джафарзаде вдруг стал менять показания. В частности, он заявил, когда он подъехал к новостройке, Акиф Човдаров уже был там. Потом свидетель уточнил, что Д.Алышов предупредил его, что квартиру приедет смотреть генерал Акиф Човдаров.

Судья Габиб Гасанов вынужден был указать адвокатам, чтобы они посторонними и несущественными вопросами не сбивали свидетелей. Это замечание судьи вызвало бурную реакцию адвоката К.Насибова, который принялся настаивать, что эти вопросы он задает специально и неопределенные ответы Д.Джафарзаде свидетельствуют о том, что спрашивали его вовремя и к месту.

«Даже студент-первокурсник юрфака понял бы, почему я задаю именно эти вопросы», - в запальчивости заявил адвокат.

После этой реплики защитника между ним и судьей возникла конфликтная ситуация, в ходе которой оба использовали оскорбительные выражения в адрес друг друга.

Перепалки в ходе заседания неоднократно вспыхивали и между защитниками Човдарова и потерпевшим Джахангиром Алышовым, и надо сказать, что обе стороны конфликта не стеснялись в выражениях, используя даже нецензурную лексику. Дело дошло до того, что судья был вынужден призвать в зал приставов, чтобы они навели порядок в суде.

Следующей выступила свидетель Тарана Амирджанова, являющаяся сестрой зятя Човдарова. Свидетель отметила, что в 2014 году она за 117 тысяч манатов купила квартиру в новостройке по улице М.Хади.

По ее словам, деньги на покупку ей дал брат, то есть зять Човдарова Рашад Амирджанов. Свидетель уверяла, что она лишь подписала контракт на покупку квартиры. Сама же она эту квартиру даже не видела, а приобрела ее на черный день.

Отвечая на вопросы адвокатов, потерпевший Д.Алышов сказал, что он сменил дверной замок этой квартиры и не пускает туда так называемых законных хозяев. «Я жду окончания этого процесса, потом все равно продам ее», - объяснил он свои действия.

Когда Дж.Алышову указали на незаконность его действий, он спокойно заметил, что знает об этом.

Следующими выступили свидетели Фаик Мамедов и Сейран Бабаев.

Фаик Мамедов, проживающий в Мингечауре, признался, что его беспокоит судьба купленной им квартиры в Баку и поинтересовался у потерпевшего, что будет с приобретенным им жильем. Алышов ответил, что беспокоиться не о чем и владелец может начать ремонт своей квартиры.

Свидетель Сейран Бабаев отметил, что он давно дружит с потерпевшим Дж.Алышовым, который однажды пришел к нему, посетовал на серьезные проблемы с МНБ и попросил в долг 300 тысяч долларов.

«У меня не было столько денег, я смог дать Джахангиру только 280 тысяч», - уточнил свидетель.

Сейран Бабаев заверил, что его друг Джахангир потратил эти деньги на приобретение шести квартир для Човдарова. Однако свидетель не знал, почему Д.Алышов просто не передал эти деньги Човдарову.

Затем в качестве свидетеля дал показания бывший сотрудник МНБ зять Човдарова Рашад Амирджанов. Он заявил, что начальник отдела приказал ему позвонить Джахангиру Алышову и вызвать его в МНБ. Отметим, что Р.Амирджанов не был сотрудником управления, которым руководил Човдаров.

После этого «приглашения» Алышов в свою очередь позвонил обвиняемому Салиму Мамедову и пытался выяснить, кто и почему вызывает его в МНБ. Тогда С.Мамедов объяснил Рашаду Амирджанову, что Алышов близок к его тестю Акифу Човдарову и посоветовал держаться от Джахангира подальше.

Далее свидетель рассказал, что Джахангир Алышов вызвал его к Ботаническому саду, где показал какие-то документы, имеющие отношение к убийству ректора Университета «Təfəkkür». А сам он уверял Алышова, что сам лично дал деньги за квартиру, оформленную на имя сестры.

Потерпевший Алышов не отрицал, что действительно виделся с Рашадом Амирджановым возле Ботанического сада. Однако не он пригласил его туда, а сам Рашад предложил ему встретиться там.

«Ровшан меня сам вызвал туда. Мы встретились, и я стал упрекать его в том, что он постоянно мне звонит и беспокоит», - заявил потерпевший.

«Ровшан Амирджанов вызвал вас туда, чтобы вы его упрекали? И где здесь логика?», - спросил у потерпевшего адвокат Салима Мамедова Джавид Рзазаде.

Затем показания дал водитель Човдарова Нурхан Атакишиев. Отметим, что он выступает на этом процессе в качестве свидетеля уже в четвертый раз.

«Я не знаю ничего ни об этом доме, ни о какой-то квартире. Говорят, что на договоре о купле-продаже квартиры есть моя подпись. Откуда она там могла взяться, если я не знаю, где этот дом находится?», - утверждал свидетель, отвечая на вопрос о том, имеется квартира на его имя в новостройке Д.Алышова.

«С 2005 по 2011 год я работал водителем служебного автомобиля Nissan Maxima черного цвета. После 2011 года я водил модель той же марки, только вишневого цвета. В 2014 году у меня не было машины черного цвета», - заявил водитель Човдарова, отвечая на вопрос о марке и цвете служебного автомобиля генерала.

Про цвет автомобиля его, между тем, никто не спрашивал. Когда свидетель Джафар Джафарзаде в начале заседания говорил о том, что Акиф Човдаров приехал к новостройке на машине черного цвета, водителя Нурхана Атакишиева в зале не было.

Выступивший следом свидетель Адыль Ягубов являлся директором ООО «Bəhrə-2010», принадлежащего А.Човдарову и расположенного в поселке Масазыр.

Свидетель утверждал, что впервые увидел потерпевшего Джахангира Алышова у себя в офисе в Масазыре. По его словам, потерпевший вместе с А.Човдаровым начинал совместный строительный проект в Масазыре и все работы оплачивались за счет денег ООО «Bəhrə-2010».

Адвокат Човдарова Садых Расулов счел нужным напомнить, что потерпевший Джахангир Алышов заявлял, что Човдаров вынудил его потратить на проект в Масазыре 250 тысяч долларов, что вызвало бурную реакцию потерпевшего.

«С каким бы удовольствием вырвал бы твой поганый язык!», - заорал Алышов адвокату.

Выступивший в качестве свидетеля начальник отдела Минздрава Алигейдар Шахмаров, показал, что был компаньоном потерпевших в ЖСК.

«Так как я являюсь государственным служащим, то решил выйти из этого бизнеса. Вообще-то я потратил один миллион 200 тысяч долларов на строительство этой новостройки. В результате же из-за всех этих перипетий потерял свои деньги и у меня нет даже одной квартиры в этом доме», - сообщил свидетель.

Однако, как утверждал А.Шахмаров, у него были не самые лучшие отношения с компаньонами и он предпочёл лишиться своих денег, выйдя из этого бизнеса.

Бывший сотрудник МНБ свидетель Али Набиев завил, что он вообще не понимает, в чем его обвиняет потерпевший.

Когда ему напомнили, что именно он был посредником между Човдаровым и его жертвами, в данном случае потерпевшими Д.Алышовым и Н. Алиевым, Али Набиев ответил, что «был всего лишь оперуполномоченным и такие дела проворачивать не мог».

Обычно шумный и скандальный Акиф Човдаров уже второе заседание суда молчит. И на этот раз генерал МНБ не проронил ни слова. Никто не может понять, чем вызвано такое безмолвие.

Следующее заседание суда пройдет 27 февраля.