Зарплаты женщин в Азербайджане почти на 50% процентов меньше, чем зарплаты мужчин на аналогичной работе. По этому показателю, Азербайджан сильно отстает от соседних стран.

По данным Международной организации труда, самый минимальный отрыв между зарплатой мужчин и женщин наблюдается в Европе. Там этот показатель не превышает 20 процентов.

Что касается соседних стран, то российские мужчины зарабатывают на 27 процентов больше, чем российские женщины.

В Грузии цифры отличаются на 38 процентов. Интересно, что результаты в Армении почти равны показателям Европы. Так гражданка Армении зарабатывает на 20 процентов меньше своего коллеги мужского пола.