Турция захватила «оплот ИГИЛ» в Сирии

Отряды сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии овладели центром города Эль-Баб — последним оплотом «Исламского государства» на севере провинции Алеппо.

Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Турции, вооруженные отряды оппозиции почти полностью овладели Эль-Бабом, который находится в 30 км от турецкой границы, и начали зачистку населенного пункта от боевиков «Исламского государства».

По словам бойца бригады Султана Мурада, участвовавшей в штурме, часть террористов укрывается в вырытых ими подземных тоннелях. «Оставшиеся там боевики — в основном, смертники. Помимо этого, каждый метр здесь заминирован», — сообщил он.