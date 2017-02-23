 

Турция захватила «оплот ИГИЛ» в Сирии

 

Отряды сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии овладели центром города Эль-Баб — последним оплотом «Исламского государства» на севере провинции Алеппо.

Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Турции, вооруженные отряды оппозиции почти полностью овладели Эль-Бабом, который находится в 30 км от турецкой границы, и начали зачистку населенного пункта от боевиков «Исламского государства». 

По словам бойца бригады Султана Мурада, участвовавшей в штурме, часть террористов укрывается в вырытых ими подземных тоннелях. «Оставшиеся там боевики — в основном, смертники. Помимо этого, каждый метр здесь заминирован», — сообщил он.

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