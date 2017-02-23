Азербайджан расширяет внешнеторговые операции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по расширению внешнеторговых операций и усилению портала www.azexport.az в качестве цифрового торгового хаба, сообщает сайт главы государства.

Документ предусматривает создание в течение четырех месяцев в портале www.azexport.az раздела «Digital Trade Hub of Azerbaijan».

Кроме того, в течение трех месяцев предусмотрено обеспечить создание электронного денежного кошелька.

Указы даны различным отдельным министерствам и ведомствам.