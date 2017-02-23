Организаторы покушения на Эрдогана бежали в Грецию

Двое турецких военнослужащих, обвиняемых в непосредственной подготовке убийства президента Тайипа Эрдогана, бежали в Грецию и запросили политическое убежище, сообщила газета "Катимерини" в четверг.

По ее информации, двое военных уже несколько дней содержатся в городе Александруполис на востоке страны.

"Военные незаконно прибыли в страну через Эврос и переданы в отдел полиции Орестиада. 20 февраля через адвоката они подали запрос о предоставлении политического убежища в соответствующую службу Александруполиса", — сообщает газета.

Это бывшие кадровые офицеры специальных сил турецкой армии, которым удалось избежать ареста в июле прошлого года после попытки государственного переворота в Турции, и газета пишет, что они участвовали в группе заговорщиков, которая подготовила план убийства Эрдогана.