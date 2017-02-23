Американец сорвал джекпот в полмиллиарда

Выигрышный лотерейный билет с джекпотом в размере 435 миллионов долларов был продан в одном из округов американского штата Индиана. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил представитель конкурса Powerball Деннис Роузбро, пишет The Washington Post.

Билет был приобретен в городе Лафайет в 60 километрах от столицы штата Индианаполиса. Имя обладателя купона не сообщается. У него есть 180 дней на то, чтобы забрать деньги.

Победителю не придется ни с кем делиться, поскольку выигрышным оказался всего один билет, уточнил представитель лотереи.