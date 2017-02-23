Американский Генштаб раскрыл детали переговоров с русскими в Баку

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд раскрыл некоторые детали переговоров с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым в Азербайджане, сообщают западные СМИ.

Выступая в Брукингском институте в Вашингтоне, Данфорд заявил, что встреча в Баку не означает изменения политики США на российском направлении.

"Моя встреча с российским коллегой на прошлой неделе проходила не в контексте каких-либо изменений в политике и не имела никакого отношения к администрации США", — сказал Данфорд.

Ранее Пентагон сообщил, что Данфорд и Герасимов на встрече в Баку 16 февраля обсудили вопросы расширения контактов по мерам, нацеленным на избежание нежелательных конфликтов. Как заявило ранее Минобороны РФ, стороны определили вектор работы по повышению безопасности военной деятельности РФ и США, снижению напряженности и рисков инцидентов.