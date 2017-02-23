Дмитрий Фирташ, украинский бизнесмен, сдал свой загранпаспорт — земельный суд Вены в четверг принял решение освободить его без внесения дополнительного залога, но при условии сдачи документа, удостоверяющего личность, сообщает "Интерфакс".

Фирташ арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США. Во время президентства Барака Обамы Фирташа обвинили в даче взяток на сумму в 18,5 млн долларов с целью получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии с последующей продажей продукта в США.

Венский суд по уголовным делам избрал бизнесмену меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, однако позже согласился освободить его под залог в 125 миллионов евро с условием не выезжать из Австрии. В сентябре 2015 года прокуратура Вены подала апелляцию на это решение, а 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.