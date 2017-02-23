В Германии протестуют против депортации афганских беженцев. Ночью из Штутгарта вылетел уже третий самолет с теми, кому немецкие власти отказали в убежище. Ранее в Бундестаге был принят законопроект, упрощающий процедуру депортации нелегальных иммигрантов, напоминает телеканал "Россия 24".

В результате у аэропорта в Штутгарте и еще в нескольких городах прошли демонстрации недовольных. Они требуют отменить новый законопроект и впустить в страну всех беженцев. Многие связывают ужесточение миграционной политики с тем, что таким образом Ангела Меркель надеется завоевать голоса консервативных слоев населения перед грядущими выборами канцлера.