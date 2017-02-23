 

Иран похвастался новыми высокоточными ракетами

 

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил о повышении точности баллистических ракет высокой дальности, передает агентство Tasnim.

"Показатели точности ракет высокой дальности увеличились, как увеличился и срок эксплуатации ракет — до 15-20 лет", — приводит агентство слова Дехгана. При этом он отметил, что у некоторых типов ракет, в том числе крылатых, была увеличена дальность полета до "приемлемых" показателей.

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. После этого в начале февраля США в отношении Ирана ввели новые санкции, в список были добавлены 13 физических лиц — граждане Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана, а также 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.

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