 

США могут сделать неожиданный ход в Сирии

 

Власти США могут значительно изменить стратегию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии, в том числе сократить или полностью отказаться от поддержки умеренной оппозиции и от использования сирийских курдов в борьбе с боевиками, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам источников издания, цель США заключается в том, чтобы тщательнее сфокусироваться на борьбе с ИГ и другими террористическими группировками, не отвлекаясь на гражданскую войну в Сирии и продвижение демократии.

Ранее президенты Турции и США договорились действовать сообща против ИГ в сирийских городах Эль-Баб и Ракка, а также обсудили создание зоны безопасности в Сирии и кризис с беженцами. Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации турецкого президента, Эрдоган призвал Трампа прекратить поддержку сил самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

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