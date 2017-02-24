Новый проект олигарха Расима Мамедова на миллиарды

В рамках прошедшего в Бакинском бизнес-центре азербайджано-итальянского бизнес-форума состоялась неприметная на первый взгляд акция, которая может сыграть важную роль в развитии отечественной металлургии.

В частности, на встрече министра экономического развития Италии и делегации министерства экономики Азербайджана под руководством Ниязи Сафарова и при участии местных компаний был презентован проект строительства крупного металлургического комплекса с проектной мощностью в 1,7 млн. тонн готовой продукции. Проект будет выполнен итальянской компанией Даниели.

Сразу же отметим, что новость эту азербайджанские специалисты ожидали уже давно. Еще в конце декабря прошлого года итальянская Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A и азербайджанская Baku Steel Company подписали соглашение о реализации проекта создания в Сумгаите нового металлургического комплекса, включающего пять заводов. Объем инвестиций в этот проект тогда оценивался в 1,225 млрд. евро. И уже тогда выступивший на мероприятии министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев подчеркнул важность этого проекта.

О важности проекта действительно можно говорить много. Азербайджан давно уже нуждается в собственном крупном металлургическом комплексе. Страна, еще не так давно славившаяся своей черной и цветной металлургической промышленностью, сегодня в основном только импортирует эту продукцию. Имея солидные запасы железной руды, бокситов и прочих сырьевых компонентов, страна превратилась в чистого импортера металлических изделий и заготовок. А использование собственных сырьевых ресурсов могло бы почти полностью решить проблему импортозамещения, на необходимость которого указывает в последнее время президент Ильхам Алиев.

Это очень важный проект также с точки зрения открытия новых рабочих мест и расширения экспортного потенциала страны. В частности, в результате реализации указанного выше проекта будет открыто 1 200 рабочих мест. В строительстве комплекса будут задействованы 4 000 человек. Поэтому правительство полностью поддерживает реализацию этого проекта. И как подчеркнул в ходе презентации глава Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A Джанпьетро Венедетти, по оценкам его компании, введение в строй комплекса позволит Азербайджану экономить ежегодно 500 млн. долларов только на импорте продукции мз стали.

К сожалению, как стало известно haqqin.az из достоверных источников, за прошедшие после подписания соглашения Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A два месяца в стране произошли события, которые могут поставить реализацию проекта создания нового металлургического комплекса под сомнение. За это время на руководство Baku Steel Company стали оказывать необоснованное давление местные чиновники, которые, как и всегда, вместо оказания помощи предпринимательству начали воздвигать ему искусственные препятствия. Поддерживая на словах призывы главы государства о необходимости поддержки бизнеса, на деле они воздвигают на и без того трудном и полном рисков пути предпринимателей всякие бюрократические препоны.

Правда, владелец Baku Steel Company Расим Мамедов известен своей принципиальностью и умением доводить начатое дело до конца. И не думается, чтобы он сложил руки под очередным натиском чиновников разного ранга. И металлургический комплекс в Сумгаите в любом случае будет возведен, как бы этому не мешали чиновники. С учетом этой проблемы и сложившейся сегодня ситуации на металлургическом рынке страны мы намерены в ближайшее время осветить эту тему более подробно.