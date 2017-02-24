Руководство Минналогов tet-a-tet с налогоплательщиками

22 февраля в Департаменте по локальным доходам Министерства налогов Азербайджана состоялась встреча руководящих лиц министерства с налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на основе принципов прозрачного налогового партнерства.

Как говорится в сообщении Минналогов, на встрече советник министра налогов, генеральный директор Департамента по обслуживанию налогоплательщиков и прозрачному налоговому партнерству Алекпер Мамедов отметил, что сегодня главное налоговое ведомство страны продолжает реформы, нацеленные на создание еще более благоприятных условий для предпринимательской деятельности, повышение уровня доверия между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также прозрачности.

По его словам, вступление с 1 января 2017 года в силу Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс», а также его исполнение могут считаться важным шагом в направлении усовершенствования системы налогового администрирования и проведения организационно-структурных изменений.

Участники мероприятия были проинформированы об основных целях изменений, внесенных в Налоговый кодекс АР, структурных изменениях, услугах, предоставляемых налогоплательщикам, и пр.

Было отмечено, что основная задача сегодня – создание благоприятных условий для предпринимательства, в основном для развития малого и среднего бизнеса, снижение налогового бремени, еще более надежная защита прав предпринимателей, повышение уровня доверия между предпринимательскими субъектами и налоговыми органами, повышение объема безналичных операций и пр.

Кроме того, участникам встречи была предоставлена информация о работах, проведенных в сфере усовершенствования услуг налогоплательщикам, а также адресных услугах.

Далее состоялась презентация на тему «Проект прозрачного налогового партнерства и его преимущества».

Было отмечено, что с 1 января 2017 года налогоплательщикам-партнерам налоговыми органами Азербайджана предоставляются услуги на основе принципа «зеленого коридора» вне территориальных ограничений.

Кроме того, стало известно, что до сих пор в налоговые органы Азербайджана поступило 585 обращений для получения налогоплательщиками статуса «Налогоплательщик-партнер». После соответствующих исследований 443 обращения нашли положительное решение. 194 из 443 налогоплательщиков-партнеров осуществляют деятельность в Баку.

Далее группе налогоплательщиков были предоставлены извещения о том, что они являются партнерами налоговых органов.