 

Жириновский станцевал с омбудсменом у стен Кремля видео

 

Накануне в День защитника Отечества, Владимир Путин и ряд официальных лиц России возложили траурные венки в знак светлой памяти защитников Отечества, к могиле Неизвестного солдата в Москве. Владимир Жириновский и Татьяна Москалькова вальсировали под стенами Кремля после завершения церемонии.

Лидер ЛДПР и главный омбудсмен РФ вальсировали и о чем-то оживленно разговаривали в сопровождении военного музыкального оркестра после завершения церемонии возложения траурных венков.

Побеседовав еще некоторое время во время вальса, Владимир Жириновский и Татьяна Москалькова удалились в направлении Манежной площади. Весной прошлого года глава ЛДПР выступал против назначения Татьяны Москальковой на пост омбудсмена России.

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