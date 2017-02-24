Ильхам Алиев о новом газовом месторождении Азербайджана

«Азербайджан превратился в надежного партнера, поставляющего нефть на мировые рынки, и сегодня доля азербайджанской нефти в энергетическом балансе некоторых европейских стран составляет 30-40 процентов». Об этом сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе третьего заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", прошедшего в четверг в Центре Гейдара Алиева.

По словам главы государства, в Азербайджане начались работы по очередному, крупному газовому проекту "Абшерон".

"Мы планируем начать практические, то есть буровые работы в связи с месторождением, и газовый потенциал месторождения на первой стадии уже рассчитан. Месторождение "Абшерон" станет дополнительным источником газового потенциала Азербайджана. Это, в первую очередь, демонстрирует, что наш газовый потенциал не ограничивается только месторождением "Шах Дениз», - сказал глава государства.