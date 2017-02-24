Сотрудничество Азербайджана и Украины в военной сфере – давно известный факт. Однако недавно произошло переформатирование. Во всяком случае, как заявил некоторое время назад посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, теперь Киев хочет закупать у Азербайджана оружие и боеприпасы.

В Украине это заявление сразу же назвали сенсационным, ведь ранее именно Украина была одним из активных поставщиков военной техники в Азербайджан. Азербайджан закупал у Киева артиллерийские орудия, зенитные установки, противотанковые средства, самолеты и боевые вертолеты. Кроме того, известно, что в настоящее время стороны обсуждают возможность налаживания на территории Азербайджана совместного производства военно-транспортных самолетов Ан-12.

Зачем Украине азербайджанское оружие, и что может продать Баку? Тут надо отметить, что Азербайджан производит бронемашины, стрелковое оружие, включая снайперские винтовки, реактивные системы залпового огня и многое другое.

По мнению некоторых экспертов, Украину могут интересовать так называемые «расходные материалы»: боеприпасы к стрелковому оружию, артиллерийским системам, к системам залпового огня.

В беседе с haqqin.az своим мнением поделился директор украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По словам эксперта, между Украиной и Азербайджаном сложились хорошие предпосылки взаимодействия как на политически уровне, так и на уровне военно-технического сотрудничества, и здесь есть все возможности для расширения взаимодействия.

«В свое время Украина заключала неплохие контракты по усилению оборонного потенциала Азербайджана. Речь шла о самолетах Миг-29, авиационных ракетах Р-27, переносных противотанковых комплексах «Скиф», бронетехнике и т.д. Но на сегодня для Украины было бы неплохо рассмотреть и вопросы закупок в Азербайджане. Можно изучить достижения вашей страны в области производства патронов, крупнокалиберных снайперских винтовок «Истиглал», которые хорошо рекламируются и могли быть пригодится Украине», - отметил Бадрак.

«Украина имеет большие традиции в области создания ракетных вооружений. В то же время мы знаем, что Азербайджан был заинтересован и вел переговоры о получении береговых ракетных комплексов. Здесь могли бы быть совместные разработки и это соответствовало бы политике диверсификации поставок различных вооружений и уменьшения зависимости от других держав», - подчеркнул Бадрак.

Возвращаясь к ракетным комплексам, Бадрак отметил, что речь может пойти о различных системах – от противотанковых, до серьезных крылатых ракет.

Второе важное направление, по словам эксперта, это развитие систем бронетехники и вооружений. «В Украине есть хороший опыт, когда на колесную базу ставят различные элементы военной техники, создавая систему вооружений, например, РЭП (радиоэлектронное подавление), системы обнаружения противника, беспилотные комплексы. Все это можно развивать вместе. И такие проекты уже не могли бы вызвать особого негодования со стороны РФ. Я сторонники того, чтобы мы говорили больше о военно-техническом сотрудничестве и совсем немного о закупках конкретных вооружений», - подчеркнул Бадрак.

Сейчас есть проект по передаче Азербайджану технологий сборки самолета АН-178. Наш конструктор, Дмитрий Кива сейчас занимается азербайджанским самолетостроением и развивает это направление.