В Лахоре, втором по величине городе Пакистана, в четверг прогремел взрыв, унесший минимум восемь жизней, не исключено, что под завалами могут находиться и другие пострадавшие. Десятки людей ранены. Поскольку в здании, где произошел взрыв, шел ремонт, не исключают, что его причиной могли послужить какие-то технические обстоятельства, связанные с нарушением техники безопасности, но огромные разрушения свидетельствуют в пользу взрывного устройства.

Поскольку все случилось в районе Лахора, населенном военными, находящееся на ремонте здание боевики могли использовать для хранения большого количества взрывчатки, которая по каким-то причинам сдетонировала. В нынешней ситуации, когда терактами, увы, никого не удивишь, эта трагедия в Пакистане могла бы пройти незамеченной, ведь число жертв не вышло на рекордные величины, а среди пострадавших нет знаменитостей или высокопоставленных лиц. Но за последние дни спираль разрушения в Пакистане взвилась на какую-то огромную высоту даже для этой весьма неспокойной страны.

В том же Лахоре десять дней назад смертник подорвал себя во время демонстрации фармацевтов – полтора десятка погибших и десятки раненых. 16 февраля городе Сехван, в провинции Синд, шахид взорвался в женской части суфийской мечети. Больше семидесяти погибших, вдвое больше раненых, причем в большинстве – женщины и дети. На той же неделе было еще два террористических нападения. Только за две последние недели в стране погибло больше 125 человек, как на настоящей войне. Ответственность за взрывы и нападения берет пестрая череда группировок, от местного филиала «Исламского государства» до многочисленных фракций, на которые делится пакистанский «Талибан».

Религиозная и этническая пестрота страны, к тому же на северо-западе имеющей такой постоянный источник головной боли, как зону пуштунских племен, создает в условиях большого социального расселения и действия пропаганды радикальных проповедников благодатную почву для роста терроризма.

Сказываются и местные традиции насилия. Так, самый крупный по числу жертв теракт тут произошел 19 октября 2007 года, когда после возвращения на родину после многолетней эмиграции вернулась лидер оппозиции Беназир Бхутто.

Два взрыва рядом с ее кортежем убили 143 человека, полтысячи было ранено. Бхутто тогда чудом удалось избежать смерти, но уже в декабре она не выжила после покушения. Когда убийство рассматривается как самый прямой путь к достижению политических целей, более сложные и цивилизованные способы ведения политической борьбы воспринимаются как неэффективные и демонстрирующие слабость. С другой стороны, власть тоже не церемонится с «Талибан» и другими группировками, вынуждает те ко все более жестокому ответу.

Возникает непрерывно растущая спираль насилия. Ну и за всем этим маячит мечта любой радикальной группировки, мечтающей добраться до политического руководства: ядерное оружие Пакистана. На днях премьер-министр Пакистана Наваз Шариф распорядился предоставить вооруженным силам страны проводить силовые операции за границей «в целях борьбы с террористами и их пособниками». Это, безусловно облегчит действия армии на афганской территории, куда нередко уходят после терактов боевики исламистских группировок. Но большого эффекта от этого решения ждать не приходится. Слишком глубоко пустило насилие корни в местную жизнь.