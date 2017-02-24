Несколько дней некоторые азербайджанские онлайн-издания распространили сенсационную новость о «новом проекте Кремля в Азербайджане». Согласно растиражированной версии, миллиардер Фархад Ахмедов планирует активно вовлечься в политическую жизнь Азербайджана и начать борьбу за президентское кресло на следующих выборах 2018 года. Утверждается, что миллиардер и экс-сенатор России возглавит новое антиправительственное протестное движение.

Напомним, по версии журнала Форбс Фархад Ахмедов в прошлом году занял 51-е место среди богатейших людей России.

Мы решили спросить о новой версии самого Фархада Ахмедова, который продолжает кругосветное путешествие на своей фешенебельной яхте и в настоящее время находится в США. Итак, на вопросы haqqin.az отвечает сам Фархад Ахмедов.

- Прежде всего позвольте поздравить вас с рождением дочери.

- Спасибо, очень тронут. В прошлую пятницу Господь наградил меня прелестным существом. Я в восторге от дочки, теперь мне есть кому посвятить остаток своих дней.

- Но позвольте все же немного отвлечь от приятных хлопот и задать два-три вопроса в связи со статьей, опубликованной на днях на сайте AzToday.az за подписью Эльмидара Алиева. Автор, ссылаясь на свои многочисленные источники, «вскрывает» многоходовую комбинацию Москвы по продвижению вас на выборы президента Азербайджана в 2018 году.

- Да уж, кто-то на родине вдруг страстно захотел весьма своеобразно поздравить меня с рождением дочери. Ведь не лень же кому-то оплачивать целую операцию по поиску в темной комнате чёрной кошки, которой там нет, не было и быть не может. Сейчас стало модным искать на всех выборах «руку Москвы». Что это за выборы, если Москва не пытается ими манипулировать? Теперь эту «руку» ищут даже в Азербайджане, хотя между Москвой и Баку, можно сказать, идеальные отношения.

Ну а если вмешательство России не обнаруживается, кому-то приходится его изобретать. Так и в нашем случае: кошку пришлось нарисовать. Мне, например, приписали тесные связи с Везировым, которого ни разу в жизни не видел, с Эльчибеем, с которым встречался один раз в составе официальной делегации. Ну а в итоге нарисовали картину, живописующую, что по плану Путина следующим президентом Азербайджана должен быть именно я.

Если бы это было так, то следовало бы напомнить автору и тем, кто такую статью заказал, что Владимир Владимирович Путин свои планы всегда выполняет и не любит, когда их пытаются сорвать. Но, к счастью для автора и заказчиков, мое назначение в его планы не входит.

- То есть вы хотите сказать, что президентских амбиций у вас нет?

- Нет и никогда не было. Ни в какой стране не стремился быть политическим лидером. Это не мое. Я был в политике - пять лет являлся сенатором. Видел все это изнутри. Политик, а уж тем более президент, себе не принадлежит. Работа президента - это действительно рабский труд на галерах. А я человек вольный. Да и народная любовь, к сожалению, переменчива.

Так что работа это неблагодарная, как неблагодарен бывает и сам народ. Зачем мне эти страдания? В общем, мое дело бизнес. Если бы задумывался о политике, то уже давно основал бы партию, искал бы сторонников, формировал политическую базу. Рецепты этой кухни известны, но ведь я же ничего этого не делаю!

- Кстати, о бизнесе. В статье ставятся под сомнение ваши методы обретения капитала, с намеками на постоянную поддержку со стороны российской власти…

- Начав с нуля, точнее, даже с минуса, один, совершенно один, я сумел стать миллиардером. Это мало кому удавалось. При этом власть в России мне не помогала, а госкомпании чаще мешали, чем содействовали. Но происхождение моего состояния абсолютно прозрачно, как и абсолютно чисты мои деньги. Любой может это проверить. Теперь я продал свой бизнес в России и стал жить жизнью частного международного инвестора, вкладывая свои капиталы по всему миру.

- А как же ваши влиятельные друзья, ваша дружба с «серым кардиналом» России в 90-х Борисом Березовским?

- С Березовским мы действительно дружили многие годы. И когда он был в фаворе, и когда жил в изгнании. Но к моему бизнесу он отношения никогда не имел.

Вообще его фигура усилиями противников в бизнесе и в политике сильно демонизирована. А между тем это был исключительно талантливый и удивительно умный человек. Общение с ним всегда доставляло мне искреннее удовольствие. Я был одним из немногих, кто не порвал с ним в последние годы его жизни. Как он говорил, «все друзья евреи меня бросили, только один мусульманин не предал».

Кстати, не могу умолчать об одном моменте. Когда Березовский занимал пост заместителя Исполнительного секретаря СНГ, он немало сделал для карабахского урегулирования. После его отставки с этого поста дело застопорилось.

Всегда считалось, что причиной отставки Березовского был его конфликт с Евгением Примаковым, но я полагаю, что ключевую роль сыграла именно его активность в карабахском урегулировании. Между прочим, весть о своей неожиданной отставке Березовский получил в кабинете Гейдара Алиева.

- Вы отметили, что ныне являетесь международным инвестором. И какова ваша активность как инвестора в Азербайджане?

- Честно говоря, минимальная. Я азербайджанец, однако свой капитал создал в России. А свои инвестиции осуществляю стараясь избежать зависимости от эмоций. В России я совсем немного вложил, хотя мосты не сожжены и меня регулярно приглашают поучаствовать там в крупных проектах.

А в Азербайджане мое, по сути, единственное вложение - завод «Азнар», который вообще-то никакая не инвестиция. Это дань памяти моему отцу, который стоял у истоков данного производства. Я вложил в него гораздо больше, чем я сам или даже мои дети когда-нибудь на нем заработают.

- Раз уж вы упомянули своего отца, позвольте узнать, действительно ли вы мечтаете отомстить за него Гейдару и Ильхаму Алиевым, как это преподносится в обсуждаемой статье?

- Чушь, не хочется даже говорить об этом. Да, мой отец был осужден и расстрелян за «хозяйственные преступления», которые, я убежден, он никогда не совершал. Просто забуксовавшая коммунистическая система пыталась в те времена переложить на кого-то вину за собственную бесхозяйственность и всегдашнюю неспособность накормить свой народ.

Мой отец, который как раз и боролся с этой самой бесхозяйственностью, как говорится, попал под раздачу. Первым секретарем ЦК в Азербайджане в то время был Гейдар Алиев. Из сопоставления этих двух фактов некоторые уже не первый раз хотят сделать какие-то выводы относительно мотивации моих действий. Абсурдные выводы.

Разумеется, я все помню, ведь отца арестовали буквально у меня на глазах, но как-то там мстить... Мы же не в средневековье живем. Да и кому? Советской власти? Жизнь за 45 лет все расставила по своим местам. Советской власти больше нет. За эти годы сам Гейдар Алиевич серьезно пострадал от той же советской власти, испытал горечь предательства, когда из десятков тысяч вечно рукоплескавших ему лизоблюдов в больницу к нему никто не пришел. И моего отца после ареста предали те, кому он помогал, согласившись под давлением дать против него показания.

Потом многие из них на коленях каялись перед моей матерью, говорили, что следователи их обманули. Да и Ильхам Алиев, преподаватель МГИМО, только за то, что он сын своего отца, испытал всю горечь доли изгоя. А в 90-е годы Гейдар Алиев вытащил мою родину буквально из пропасти.

А уже в следующем десятилетии я смог показать своё истинное отношение к семье Алиевых. Тогда я, российский сенатор, трижды был международным наблюдателем на выборах в Азербайджане. Кому-то в ПАСЕ стала известна история моего отца, и кто-то понадеялся, что я помогу им в кознях против только что занявшего пост президента сына Гейдара Алиева. Если бы я жаждал мести, то тогда и был самый удобный момент. Но я думал только об интересах своей родины. Выступив открыто и решительно в поддержку президента, добившись признания выборов легитимными, я кого-то разочаровал. Но я поступил так, как мне диктовала совесть. И не ошибся.

Я искренне уважаю президента Ильхама Алиева и всю его прекрасную семью. Тот факт, что госпожа Мехрибан Алиева теперь стала первым вице-президентом страны, считаю очень важным шагом, который однозначно послужит росту авторитета института президентства, росту авторитета Азербайджана.

У нас с Ильхамом Алиевым одни цели - процветающий и территориально целостный Азербайджан. У нас и враги общие.

Не могу не сказать и еще о кое-чем очень важном, характеризующем наши отношения с главой Азербайджана. Исключительно благодаря его гуманности и великодушия мне удалось после длительных поисков найти и достойно захоронить прах моего отца. Благодаря Ильхаму Алиеву моя мать в последние годы жизни могла приходить на могилу горячо любимого мужа, а теперь покоится рядом с ним. Мир их праху! Благодаря одобрению президента, я смог не только купить завод, основанный моим отцом, но и назвать его именем Теймура Ахмедова. Для меня все это очень важно. И забыть этого нельзя! Такого человека, такого президента предать нельзя. Да и не было у нас в роду предателей.

- Известно, что вы хотели получить гражданство Азербайджана, но вам отказали…

- Прожив почти всю жизнь вдали от Родины, я всегда чувствовал свою связь с ней. Хотелось, чтобы это получило документальное подтверждение. А обижаться на чиновников - дело пустое. Нет так нет.

Чиновники и благотворители всегда мешают. Ищут во всем чью-то выгоду. Видимо, по себе судят. Увы, но из-за них часто приходится отказываться от той или иной благотворительной акции.

- Тем не менее автор статьи выстраивает доказательства вашей тесной связи с российским руководством, которое постоянно использует вас как доверенного представителя. В частности, в контактах с Турцией. Так ли это?

- Журналистам свойственно громоздить сложные теории, особенно когда на них есть заказ. На самом деле все гораздо проще. Никакого задания я ни от кого я не получал. Я вообще ничьих заданий не выполняю. Ни от кого и никогда. А в данном случае была просьба, просьба моего старого друга еще по ПАСЕ Мевлюта Чавушоглу, нынешнего министра иностранных дел Турции. Он трижды обращался ко мне от имени президента Эрдогана за советом, как можно найти выход из того тупика, в котором в конце 2015 года оказались отношения Москвы и Анкары. Дважды я эти просьбы вежливо отклонял. А на третий раз уже вариантов не было, и я полетел.

- Почему за советом обратились именно к вам?

- Наверное, это вопрос к Мевлюту. Видимо, он рассчитывал на мою способность находить нестандартный выход из тупиковых ситуаций. А тогда все были в тупике. Казалось, что договориться невозможно, хотя примирения хотели обе стороны. И я этот секрет нашел. Госчиновник, даже самый умный, думает о любой проблеме в определенных рамках, за пределы которых выйти не в состоянии, а бизнесмен, как свободный художник, он этими рамками не связан и видит проблему вне любых рамок.

- В заключение традиционный для интервью вопрос о планах на будущее.

- Теперь я много путешествую на своей яхте, моей «плавучей вилле». Сейчас мы стоим в Майами. Здесь родилась моя дочь. Теперь она гражданка России и США. Пока мои планы здесь. Увлекся гольфом. На днях в клубе Мар-а-Лаго померяюсь силами с его основателем Дональдом Трампом. Дальше планирую двинуться в сторону Тихого океана.

Жизнь на яхте, надо сказать, не мешает заниматься вопросами инвестирования. И это меня устраивает. Пока есть силы и здоровье, хочется посмотреть мир. Осуществить мечту детства - побывать в водах всех океанов. Показать их моим детям. После смерти мамы я все реже бываю в Азербайджане. Только когда яхта стоит на ремонте или на обслуживании. Теперь у меня три сына и две дочери. Быть их президентом и есть моя главная амбиция.

А что касается измышлений в статье, о которой мы с вами говорим, то, несмотря на ее убогость, меня не оставляет ощущение, что кому-то очень не нравится политическая стабильность в Азербайджане. Хочется ее раскачать, хочется найти для президента врагов в России, в США, в Азербайджане. Но чем больше мы будем друг с другом бодаться, тем больше наши противники будут этому радоваться. Пока мы тут занимаемся дешевыми интрижками, в Ереване делают все для легитимизации своих захватов. Только им да и, может быть, внутренним врагам, проникшим в окружение президента, на руку любая попытка открыть ящик Пандоры для разжигания несуществующей вражды. Не получится!