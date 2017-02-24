Российский посол и прокуратура хотят посадить хирурга… За тромбоз кишечника

В распоряжении haqqin.az оказалось заключение комиссии Минздрава по резонансному делу, которое получило широкую огласку в прессе и социальных сетях. События разворачивались в клинике Bakı Sağlamlıq Mərkəzi (Бакинский центр здоровья) в августе 2016 года, где от тромбоза кишечника скончался житель Баку 67-летний Владимир Зотов.

Дочери скончавшегося пациента клиники выступили в прессе с обвинениями в адрес заведующего хирургическим отделением Baki Saglamliq Merkezi Эльчина Азизова, который, по их мнению, во время обследования больного находился в состоянии алкогольного опьянения. Врач категорически отрицает эти обвинения, что состояние пациента к моменту поступления его в клинику было критическим, и потому он предложил провести операцию.

В то же время Э.Азизов отмечает, что перенесенные больным три инфаркта делали операцию крайне рискованной для жизни Зотова. Несмотря на это он все же предложил провести диагностическую лапароскопию. Находящие в состоянии глубокого стресса и нервного возбуждения дочери пациента отказались от операции, так как им показалось, что врач нетрезв. За своего сотрудника вступился медперсонал клиники, с которым родственницы Зотова принялись пререкаться на повышенных тонах.

Не остановившись на этом, они вызвали наряд полиции, чтобы засвидетельствовать алкогольное опьянение врача. Однако прибывшие сотрудники полиции не нашли оснований считать Азизова нетрезвым и проводить медицинское освидетельствование, так как визуально видно, что человек трезв.

Тем не менее, дочери настояли на проведение операции отца другим врачом, которого они сами пригласили. Однако операция не помогла - спасти жизнь пациента не удалось.

Через некоторое время в ряде популярных интернет-изданий дочери Зотова выступили с обвинениями в халатном отношении к своим обязанностям врача Эльчина Азизова. Конфликт между врачом и родственницами покойного перешел в судебные инстанции: сначала Э. Азизов подал иск на Марину Мишину (старшую дочь Зотова) с требованием возмещения нанесенного публичного оскорбления и вреда деловому имиджу, оценив моральный ущерб в 100 тысяч манатов. В ответ М.Мишина подала жалобу в суд на врача, в которой потребовала возместить их расходы на погребение и панихиду отца.

Ко всему этому прибавилось заступничество за семью Зотова посла РФ в Азербайджане Владимира Дорохина. Надо заметить, что вмешательство в обычный гражданский конфликт между гражданами другой страны дипломата, человека, далекого от медицины представляется, по меньшей мере, странным. Можно только догадываться, какими мотивами руководствовался посол, направляя ноту протеста в МИД Азербайджана. Почему-то те же в течение долгого времени буквально ничего не предприняли, для вызволения гражданина России Дильгама Аскерова из армянского плена. Зотов – русский по национальности является гражданином Азербайджана. А Дильгам – гражданин России. И почему-то посол вступается за обычное и честно говоря нерезонансное дело, в котором нет никакой вины врача, но забывает о судьбе своего гражданина. Неужели только потому, что Зотов – русский, а Дильгам – азербайджанец? Не хотелось бы подозревать посла в проявлении типичного национализма.

С подачи скандальной прессы по непонятными мотивам и городская прокуратура, проигнорировав заключение медицинский комиссии, узрела в действиях врача элементы преступления.

Между тем в заключении медицинского эксперта по поводу кончины Зотова говорится, что пациент поступил в клинику со сложно диагностируемой патологией. Отмечено, что что для установления диагноза требовалось определенное время, поэтому врачи клиники решили воспользоваться соответствующей законам медицины методикой динамичного наблюдения. Тромбоз сосудов кишечника - одна из самых сложных с точки зрения диагностики патологий, лечение которой часто ведет к тяжелым осложнениям и летальному исходу. Более того, смерть пациента наступает в 85-100 процентах случаев. Установление диагноза путем лапароскопии – лучшее, что могут предпринять врачи в подобной ситуации, что и предложил Э.Азизов. Все это указано в экспертном заключении.

Инцидент рассматривался и комиссии Минздрава по случаям смерти хирургических больных. На обсуждении присутствовали сестры Зотовы, еще один родственник, их полномочный представитель и врачи приемного, хирургического и реанимационного отделения Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, которые обследовали и лечили Зотова.

В заключении комиссии Минздрава отмечается, что для проведения экстренной диагностической лапароскопии был направлен хируруг Эльчин Азизов, однако родственники Зотова настояли, чтобы больного обследовал и другой врач - гинеколог по специальности А. Гурбанов. И только ночью 20.08.2016 года была проведена диагностическая лапароскопия.

В ходе операции стало ясно, что патологические изменения несовместимы с жизнью пациента. Той же ночью Зотов скончался. Члены комиссии опросили всех врачей, обследовавших Зотова, и пришла к выводу, что, несмотря на некоторые недостатки в лечении пациента Зотова, халатность медперсонала в этом не усматривается. За допущенные ошибки при обследовании и лечении пациента все врачи, в том числе и хирург Эльчин Азизов, были предупреждены.

Таким образом, комиссия не нашла признаков вины врачей в смерти Валерия Зотова.

Из-за перенесенного в связи с оскорблениями и обвинениями в свой стресса Э.Азизову пришлось уволиться из клиники. Однако восстановить свое доброе имя и репутацию врача он все же намерен, хотя и решил не требовать взыскания с М. Мишиной денег за моральный ущерб и уже отозвал свой иск о компенсации. Настаивает он лишь на том, чтобы дочери покойного Зотова прекратили вести против него кампанию очернительства и извинились в тех же изданиях, где пытались его дискредитировать.

В начале марта состоится очередное заседание суда по объединенным искам сторон. Несомненно, судьи предложат им закончить эту печальную историю миром. Будем надеяться, что стороны прислушаются к голосу разума.

А тем временем несмотря на недвусмысленное заключение компетентной комиссии Минздрава, городская прокуратура, по всей видимости под давлением российского посла, возбудила уголовное дело в отношении хирурга. И полна решимости посадить на тюремные нары ни в чем неповинного врача. Во всяком случае, об этом хирургу открыто заявили сами следователи.

В беседе с haqqin.az глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил информацию о возбужденном уголовном деле, и по его словам, прокуратура намерена провести всестороннее и объективное расследование в связи со смертью Зотова.