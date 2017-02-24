Серией поправок в Конституцию, принятых на конституционном референдуме 26 сентября 2016 года, в Азербайджане был учрежден институт вице-президентства. В прошлый вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев воспользовался своим конституционным правом и назначил на должность первого вице-президента Мехрибан Алиеву.

Но что такое институт вице-президентства в политических реалиях Азербайджана? Какое влияние оно окажет на вертикаль власти, сформированную в стране за последние два десятилетия? Как будут взаимодействовать между собой институт вице-президентства, Кабинет министров и Администрация президента? Эти естественные вопросы, на которые все еще не ответила власть остаются предметом горячих дискуссий в экспертном сообществе и в общественном мнении страны.

Вся сложность ситуации заключается в том, что до сих пор не принят закон о полномочиях вице-президентов. В своих первых скромных комментариях немногие политические эксперты рискнули сравнить институт вице-президентства в Азербайджане с аналогичным институтом в США. Ведь именно в этой стране, впервые в мире и зародилась должность вице-президента.

Так известно, что первый вице-президент является вторым человеком в стране после президента. Первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента в случае его досрочной отставки, либо если он утрачивает способность по состоянию здоровья исполнять свои полномочия.

В течение срока полномочий личность вице-президента Азербайджанской Республики неприкосновенна. Вице-президент Азербайджанской Республики не может быть задержан, привлечен к уголовной ответственности, кроме случаев поимки на месте преступления, к нему не могут быть применены в судебном порядке меры административного взыскания, он не может подвергаться обыску, личному досмотру. Но эти нюансы носят лишь обобщающий характер и не раскрывают основной роли первого вице-президента в жизни государства.

За ответами на оставшиеся неясными вопросы haqqin.az обратился к группе экспертов и депутатов, принимавших участие в разработке и реализации конституционной реформы.

По их мнению, необходимость в институте вице-президентства в Азербайджане остро проявилась на фоне наблюдающихся экономических проблем и масштабных реформ, предпринимаемых президентом Ильхамом Алиевым для их преодоления. Дело в том, что любые масштабные экономические реформы инициируются главой государства и реализуются под его контролем. При этом функции и роль Кабинета Министров в реализации реформ вызывала много вопросов. Если президент страны берет на себя полную политическую ответственность за качество проведения той или иной реформы, то другие исполнительные органы власти в этом играют либо пассивную роль, либо вовсе занимают статус активного наблюдателя.

С другой стороны, Кабинет министров является коллегиальным органом и по своей природе не может своевременно и оперативно реагировать и вмешиваться в тот или иной процесс преобразований. Каждое даже незначительное решение должно обсуждаться на различных заседаниях, утверждаться в каждом министерстве, проходить различные процедуры и лишь после этого вступать в стадию реализации. Иногда этот процесс может длиться годами, что делает процесс реформ в некоторой степени инертным и безуспешным.

В то же время, институт вице-президентства позволяет не только усилить контроль за исполнением тех или иных указов президента, но и избежать бумажной и бюрократической волокиты, сопровождающих их реализацию.

Институт вице-президентства настолько гибкий орган, что он практически не затрагивает статус других ветвей власти, включая тот же самый Кабмин. Эксперты отмечают, что несмотря на все изменения, Кабинет Министров продолжает сохранять за собой статус высшего органа исполнительной власти.

Таким образом, эксперты в унисон утверждают - введение в Азербайджане института вице-президентства и назначение на должность первого вице-президента Мехрибан Алиевой обусловит ускорение экономических реформ. В условиях трудностей, с которыми столкнулась азербайджанская экономика, нужен исполнительный орган, который может быстро принять смелое решение в той или иной отрасли и более того, взять на себя ответственность за него. А учитывая многолетний опыт и личные профессиональные качества Мехрибан Алиевой, ставшей первым вице-президентом, реализация поставленных задач не вызовет вопросов.