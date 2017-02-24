Азербайджанский посол пригрозила болгарам исками и арестами

Посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова выступила с открытым письмом в связи с недавним посещением Нагорного Карабаха лидером партии НФСБ (Национальный фронт за спасение Болгарии) Валерием Симеоновым и другими членами партии, а также публикациями, последовавшими в болгарских СМИ. Как сообщает haqqin.az, письмо было напечатано болгарским изданием «24 часа».

Посол подробно рассказала об истории нагорно-карабахского конфликта, напомнив, что он является результатом необоснованных территориальных притязаний Армении. После этого Н.Гурбанова проинформировала болгарских читателей о том, что поездка в Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана незаконна.

«Каждое посещение оккупированных территорий Азербайджана без согласия нашей страны считается нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, - продолжает посол. – Посольство призывает всех граждан воздержаться от поездок на оккупированные территории. Тем, кто поехал туда без предварительного разрешения Азербайджана, затем будет отказано во въезде в нашу страну. Более того, Азербайджан оставляет за собой право инициировать судебный иск против любого физического или юридического лица, осуществляющего деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».