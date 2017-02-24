 

Азербайджанский посол пригрозила болгарам исками и арестами

Автор: Отдел информации 

Посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова выступила с открытым письмом в связи с недавним посещением Нагорного Карабаха лидером партии НФСБ (Национальный фронт за спасение Болгарии) Валерием Симеоновым и другими членами партии, а также публикациями, последовавшими в болгарских СМИ. Как сообщает haqqin.az, письмо было напечатано болгарским изданием «24 часа».

Посол подробно рассказала об истории нагорно-карабахского конфликта, напомнив, что он является результатом необоснованных территориальных притязаний Армении. После этого Н.Гурбанова проинформировала болгарских читателей о том, что поездка в Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана незаконна.

«Каждое посещение оккупированных территорий Азербайджана без согласия нашей страны считается нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, - продолжает посол. – Посольство призывает всех граждан воздержаться от поездок на оккупированные территории. Тем, кто поехал туда без предварительного разрешения Азербайджана, затем будет отказано во въезде в нашу страну. Более того, Азербайджан оставляет за собой право инициировать судебный иск против любого физического или юридического лица, осуществляющего деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

255 просмотров


Старости
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
25 Фев 13° / 6°
26 Фев 15° / 3°
27 Фев 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8426 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Азербайджанский посол пригрозила болгарам исками и арестами
Мехрибан Алиева будет курировать экономику? комментарий авторов конституционной реформы
Российский посол и прокуратура хотят посадить хирурга… За тромбоз кишечника
Миллиардер Фархад Ахмедов начинает борьбу за власть в Баку? эксклюзивное интервью
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Российский эксперт: «Россия может поставить Азербайджану Искандеры»
Пакистан разрывают взрывы наш комментарий
Зачем Киеву азербайджанское вооружение? haqqin.az из Киева
Трамп пообещал расширить ядерный арсенал США
Ильхам Алиев о новом газовом месторождении Азербайджана
Жириновский станцевал с омбудсменом у стен Кремля видео
Руководство Минналогов tet-a-tet с налогоплательщиками
Новый проект олигарха Расима Мамедова на миллиарды
США могут сделать неожиданный ход в Сирии
Цены на нефть растут
Иран похвастался новыми высокоточными ракетами
Немцы протестуют против депортации беженцев видео
Взрыв на химзаводе в Узбекистане есть жертвы
Суд Вены освободил украинского олигарха видео
Глава Еврокомиссии: построить Европу без России невозможно
Американский Генштаб раскрыл детали переговоров с русскими в Баку
Мигранты устроили забастовку в Москве видео
Американец сорвал джекпот в полмиллиарда
Организаторы покушения на Эрдогана бежали в Грецию
Азербайджан расширяет внешнеторговые операции