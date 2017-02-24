 

Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

 

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что его официальная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном возможна, пишет Gazeta.ru.

«Никогда не стоит говорить нет. Хотя, возможно, уже и слишком поздно, особенно учитывая сложившуюся картину», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в целях сдерживания агрессии со стороны КНДР необходимо ускорить развертывание систем противоракетной обороны (ПРО) в Японии и Южной Корее.

Глава государства отметил, что проведенные Пхеньяном испытания баллистических ракет «очень разозлили» его.

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