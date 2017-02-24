Израиль отказал Human Rights Watch в разрешении на работу

Министерство внутренних дел Израиля отказало правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) предоставить рабочую визу из-за поддержки палестинской пропаганды, сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте HRW.

Согласно коммюнике организации, МВД Израиля в письме от 20 февраля отказало главе представительства HRW в Израиле и Палестине Омару Шакиру предоставить разрешение на работу, так как МИД страны считает, что "общественная деятельность и доклады организации связаны с политикой в пользу палестинской пропаганды", а также на основании того, что это "ненастоящая правозащитная группа".

Заместитель исполнительного директора программы HRW Йэн Левайн (Iain Levine) назвал решение израильских властей разочаровывающим. "Такое решение и сомнительное объяснение должны насторожить каждого, кого беспокоит приверженность Израиля к демократическим ценностям", — заявил Левайн.

Как отмечается в коммюнике, отказ дать рабочую визу также стал неожиданным для правозащитников из-за того, что сотрудники HRW регулярно встречаются с представителями израильских властей, в частности, с полицией, военными и МИД.