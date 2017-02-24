Минобороны Азербайджана о росте напряженности на фронте

Министерство обороны Азербайджана отмечает рост интенсивности обстрелов азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил Армении на линии соприкосновения.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и гранатометы, в течение минувших суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 70 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.
«В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры», - говорится в информации.