 

Минобороны Азербайджана о росте напряженности на фронте

 

Министерство обороны Азербайджана отмечает рост интенсивности обстрелов азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил Армении на линии соприкосновения.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и гранатометы, в течение минувших суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 70 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

«В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры», - говорится в информации.

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