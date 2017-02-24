 

Дочь отговорила Трампа выводить США из соглашения по климату Американские источники

 

Президент США Дональд Трамп не намерен выводить Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату после убеждений со стороны его дочери Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на  источники.

Как отмечается, в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о необходимости пересмотреть Парижское соглашение об изменении климата, а также вывести страну из-под его действия.

Тем не менее, по словам источника, упоминание об этом соглашении исключено из проекта одного из двух указов. Он также отметил, что супруги Кушнер оказывают «умеренное» влияние на взгляды Трампа касательно проблем окружающей среды и изменения климата.

В Белом доме данную информацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп с супругом предотвратили отмену Трампом защиты ЛГБТ-сообществ.

241 просмотров


Старости
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
25 Фев 13° / 6°
26 Фев 15° / 3°
27 Фев 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8426 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Агентство Fitch о курсе доллара в Азербайджане
Дочь отговорила Трампа выводить США из соглашения по климату Американские источники
Минобороны Азербайджана о росте напряженности на фронте
Глава МИД Джибути на переговорах с Ильхамом Алиевым
В Баку продавщица зарезала покупателя
Израиль отказал Human Rights Watch в разрешении на работу
Ильхам Алиев утвердил договор с Израилем
Стрельба в Вашингтоне: ранены полицейские
Нефть дорожает
Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном
Азербайджанский посол пригрозила болгарам исками и арестами
Мехрибан Алиева будет курировать экономику? комментарий авторов конституционной реформы
Хотят посадить хирурга… За тромбоз кишечника
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Российский эксперт: «Россия может поставить Азербайджану Искандеры»
Пакистан разрывают взрывы наш комментарий
Зачем Киеву азербайджанское вооружение? haqqin.az из Киева
Трамп пообещал расширить ядерный арсенал США
Ильхам Алиев о новом газовом месторождении Азербайджана
Жириновский станцевал с омбудсменом у стен Кремля видео
Руководство Минналогов tet-a-tet с налогоплательщиками
Новый проект олигарха Расима Мамедова на миллиарды
США могут сделать неожиданный ход в Сирии
Цены на нефть растут
Иран похвастался новыми высокоточными ракетами