Президент США Дональд Трамп не намерен выводить Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату после убеждений со стороны его дочери Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о необходимости пересмотреть Парижское соглашение об изменении климата, а также вывести страну из-под его действия.

Тем не менее, по словам источника, упоминание об этом соглашении исключено из проекта одного из двух указов. Он также отметил, что супруги Кушнер оказывают «умеренное» влияние на взгляды Трампа касательно проблем окружающей среды и изменения климата.

В Белом доме данную информацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп с супругом предотвратили отмену Трампом защиты ЛГБТ-сообществ.