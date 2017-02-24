Актер Алексей Баталов госпитализирован в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Гитану Леонтенко.

«Он в больнице, но уже чувствует себя хорошо, я надеюсь, что скоро он будет дома», — рассказала она.

По какой причине Баталов был доставлен в больницу и в какую именно, не сообщается.

Супруга 88-летнего артиста заверила ТАСС, что с ним «ничего страшного не случилось».

«Алексей Владимирович находится в больнице, уже ходит. Доктора обещают выписать его на следующей неделе», — объяснила информагентству Гитана Леонтенко.