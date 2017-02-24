Руфат Асланлы об оздоровлении банковского сектора

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) отмечает прогресс в решении основных проблем банковского сектора в 2016 году.

"В начале 2016 года банковский сектор столкнулся с серьезными проблемами: большой объем нерабочих активов, высокая долларизация и как результат недостаток капитала", - сказал Руфат Асланлы в пятницу на презентации второй фазы проекта Всемирного банка и Госсекретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) по модернизации финансового сектора Азербайджана (FSMP2).

По его словам, благодаря мерам, предпринятым в течение 2016 года, наблюдается стабилизация проблем сектора.

"С середины 2016 года стабилизировался рост нерабочих активов, а к концу года зафиксировано их снижение. Остановилась интенсивная долларизация сектора. Также улучшилась ситуация в банках с капиталом", - сказал Р.Асланлы.

По его словам, в настоящее время банки в Азербайджане приобретают функции активных финансовых посредников.