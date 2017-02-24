 

Обнаженные активистки сорвали выступление Марин Ле Пен Видео

 

Пресс-конференция кандидата в президенты Франции, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, посвященная ее внешнеполитической программе, была прервана в самом начале активисткой движения «Фемен». Девушка с обнаженной грудью стала выкрикивать «Марин – ложная феминистка», сообщает Вести 24.

После того как она была удалена из зала, где, кроме журналистов, по утверждению «Национального фронта», находились представители 42 стран, включая ряд послов, кандидат в президенты Франции продолжила свое выступление.

В частности Марин Ле Пен заявила о необходимости покончить с Европейским Союзом, «бюрократическим монстром, который делает Францию менее значительной и отделяет ее от мира».

Также она приветствовала «реализм и стремление к переменам нового президента США» и назвала Россию «ключевым элементом баланса сил, который может вернуть процесс глобализации в мирное русло».

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