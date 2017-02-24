 

МИД: «Ни один депутат Европарламента не имеет права нарушать законы Азербайджана»

 

Членство в Европарламенте никому не дает права нарушать законы другой страны, нормы и принципы международного права, не наделяет кого-либо иммунитетом, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, говорится в заявлении МИД.

Такие члены Европарламента, как гражданин Люксембурга Франк Энгель, гражданин Республики Кипр Элени Теохарус и гражданин Чехии Яромир Штетина, призывая к нарушению международно признанной целостности Азербайджана и постоянно работая в этих целях, занимаются пропагандой незаконного режима, созданного Арменией в результате агрессии и оккупации азербайджанских территорий, говорится в заявлении МИД.

Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех членов Европарламента: гражданина Великого Герцогства Люксембурга Франка Энгеля, гражданку Республики Кипр Элени Теохарус и гражданина Чешской Республики Яромира Штетина ввиду наличия основательных подозрений в том, что они с целью пропаганды на международном уровне непризнанного режима под названием «Нагорно-Карабахская Республика» неоднократно переходили охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики за пределами контрольно-пропускных пунктов.

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