Вооруженные силы Азербайджана в результате оперативного реагирования вынудили армянскую разведывательно-диверсионную группу на линии соприкосновения отступить на прежние позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Руководство Минобороны в настоящее время находится на линии фронта. Вчера в ночное время при проверке передовых позиций была зафиксирована армянская разведывательно-диверсионная группа, которая планировала провокацию в направлении сел Талыш и Гюлюстан. В результате оперативного реагирования противник вынужден был отступить», — отмечается в сообщении.

В сообщении оборонного ведомства также отмечается, что боем по отражению разведывательно-диверсионной группы армянской армии командовал лично министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Оборонное ведомство подчеркивает, что ВС Азербайджана контролируют все передвижения противника на линии фронта.