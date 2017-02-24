 

Министр обороны Закир Гасанов лично повел в бой азербайджанских солдат Видео

 

Вооруженные силы Азербайджана в результате оперативного реагирования вынудили армянскую разведывательно-диверсионную группу на линии соприкосновения отступить на прежние позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Руководство Минобороны в настоящее время находится на линии фронта. Вчера в ночное время при проверке передовых позиций была зафиксирована армянская разведывательно-диверсионная группа, которая планировала провокацию в направлении сел Талыш и Гюлюстан. В результате оперативного реагирования противник вынужден был отступить»,  отмечается в сообщении.

В сообщении оборонного ведомства также отмечается, что боем по отражению разведывательно-диверсионной группы армянской армии командовал лично министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Оборонное ведомство подчеркивает, что ВС Азербайджана контролируют все передвижения противника на линии фронта.

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