 

На улицах Эль-Баба празднуют освобождение от боевиков ИГИЛ

 

Силы оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) празднуют освобождение города Эль-Баб на севере Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Генштаб Турции накануне сообщил о завершении зачистки всех кварталов Эль-Баба от террористов в рамках операции "Щит Евфрата", которую проводят турецкая армия и сирийская оппозиция.

Как сообщает агентство, бойцы ССА на улицах города радостно кричат, сигналят, стреляют в воздух, поздравляют друг друга. Некоторые из них возносили молитвы благодарности и совершали намаз на улицах Эль-Баба. Они отмечают, что эта победа является стратегической и имеет переломное значение в борьбе с терроризмом, с одной стороны, и сокрушающим ударом для проекта террористов и тех, кто их поддерживает.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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