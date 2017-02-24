Барзани о независимости Курдистана

Иракский Курдистан рано или поздно проведет референдум о независимости даже без одобрения Багдада. Об этом заявил в интервью в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung президент этой автономии Масуд Барзани, передает ТАСС.

«Референдум является нашим национальным правом, — сказал он. — Я не думаю, что Багдад заблокирует право народа на это, а если он это сделает, то нас это все равно не сдержит».

По его словам, у народа Иракского Курдистана есть «естественное право» на проведение референдума о независимости.

Иракский Курдистан, невзирая на уговоры Запада, в последние годы неоднократно сигнализировал о намерении провести плебисцит о своей независимости. О такой возможности Барзани объявил еще 1 июля 2014 года. Годом позднее он заявил, выступая в Вашингтоне, что плебисцит пройдет после успешного завершения боевых действий против террористической группировки «Исламское государство».