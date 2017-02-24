Президент Грузии вырастил картошку Лукашенко

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во дворе своего частного дома в городе Душети (регион Мцхета-Мтианети) вырастил картофель, подаренный президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом глава грузинского государства рассказал в передаче «Крупным планом» в эфире телеканала «Беларусь 1». Во время своего визита в Грузию в октябре 2015 года Лукашенко подарил Маргвелашвили семенной картофель.

«Александр Григорьевич подарил мне белорусскую картошку, которую я посадил. Я видел фото Лукашенко в Facebook, у него большие мешки и картофель крупный, а у меня картошка такой хорошей не удалась. Однако я занимаюсь сельским хозяйством», — сказал Маргвелашвили.

Интервью с Маргвелашвили было записано в преддверии его официального визита в Беларусь. Глава грузинского государства посетит Минск 1-2 марта.