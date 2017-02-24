Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов

Двадцать семь членов террористической организации ПКК уничтожено 22 февраля в результате авиаударов ВВС Турции на севере Ирака, сообщил Генштаб ВС Турции.

"В районе горы Кандиль на севере Ирака в результате воздушной операции 22 февраля были ликвидированы 27 членов сепаратистской террористической организации ПКК", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Сообщается, что удары ВВС Турции были осуществлены на основании оперативного анализа разведданных. Разрушены три убежища курдских террористов.