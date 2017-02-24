Скандально известный чешский депутат Европарламента (ЕП) Яромир Штетина, объявленный Азербайджаном в международный розыск, в интервью чешскому изданию Aktualne прокомментировал свою недавнюю поездку в Нагорный Карабах в качестве наблюдателя на «референдуме», который проводили сепаратисты. Как выясняется, поездку и, соответственно, нарушение границ Азербайджанской Республики оплачивал… Европейский парламент.

Напомним, Яромир Штетина, известный как ярый сторонник независимости «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши – haqqin.az), объявлен в розыск Генпрокуратурой Азербайджана ввиду наличия основательных подозрений в том, что он с целью пропаганды на международном уровне непризнанного режима под названием «Нагорно-Карабахская Республика» неоднократно переходил охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики за пределами контрольно-пропускных пунктов. Помимо Штетины в Карабахе побывали еще двое членов Европарламента – гражданин Люксембурга Франк Энгель и гражданка Республики Кипр Элени Теохарус.

В интервью Aktualne Яромир Штетина подтвердил, что он и двое его коллег из Европарламента побывали в Нагорном Карабахе по приглашению «парламента» «Нагорно-Карабахской Республики».

«Дорогу я частично оплатил сам, с тем чтобы эти расходы мне возместил Европарламент. Другую часть оплатил «парламент» Нагорного Карабаха», - заявил евродепутат.

По словам Штетины, за «референдумом» наблюдали граждане многих стран, но «не политики», а представители различных неправительственных организаций: «Я видел там наблюдателей из Пакистана, Франции, Америки, Абхазии».

«Проходила ли ваша поездка под каким-либо патронажем ЕС?» - спросили депутата журналисты.

«Не стал бы так говорить. В моем случае все очень естественно. Я член комитета Европарламента по внешним вопросам и заместитель председателя комитета по обороне и безопасности. Суть моей работы – посещать конфликтные регионы, чтобы составить о них свое представление», - ответил чешский евродепутат.

При этом Штетина признается: он ожидал, что Азербайджан объявит его в международный розыск. Однако евродепутат не опасается того, что его могут выдать Азербайджану. «В Минск я не поеду», - заявил сторонник сепаратистов, намекая на задержание в столице Беларуси блогера Лапшина, которого впоследствии экстрадировали в Азербайджан.

Интервью Штетины добавляет еще один важный штрих, на который, судя по всему, обратят внимание в Баку. Если Европарламент действительно компенсирует часть затрат чешского депутата на поездку на оккупированные территории, это будет ярким показателем недружелюбного отношения ЕП к Азербайджану. Впрочем, это недружелюбие руководство Европарламента уже проявляло, что вызвало ответную реакцию Баку. Во время недавней поездки в Брюссель президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с главой ЕП Антонио Таяни, который должен был присутствовать на антиазербайджанских слушаниях в Европарламенте.