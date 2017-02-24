 

Пресс-секретарь Эрдогана наехал на Иран

 

Турция обеспокоена присутствием военных Ирана на территории Сирии, несмотря на то, что они находятся там по приглашению местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь аппарата президента Турции Ибрагим Калын.

«Аргументы о том, что они находятся в Сирии по приглашению властей, для нас не представляют какой-либо ценности. Следует проанализировать, с кем сотрудничает Иран, выступая с данными утверждениями. Насколько законным является сотрудничество с правительством, которое уничтожило 600 тыс. человек?» — заявил он.

Калын подчеркнул, что Иран является важным соседом Турции, но Анкара не намерена игнорировать его стремление укрепить свой авторитет в регионе.

Говоря о критике Ирана в адрес Турции касательно борьбы с терроризмом, он отметил, что она, по большей части, необоснованна.

«Вместо того чтобы похвалить Турцию, они выступают с критикой в наш адрес, которую мы даже не принимаем во внимание. Когда вы выступаете от имени государства, то должны говорить серьезно, опираясь на доказательства. Мы ведем весьма серьезную борьбу во имя своей национальной безопасности, во имя будущего региона и сирийского народа», — подчеркнул пресс-секретарь.

Калын коснулся и турецко-американских отношений, подчеркнув, что предыдущее руководство Барака Обамы оставило нерешенными два вопроса, касающиеся курдской организации PYD и возглавляемой Фетхуллахом Гюленом FETÖ, которые Турция считает террористическими. Он заявил, что Анкара продолжит диалог на эту тему с администрацией Дональда Трампа.

Пресс-секретарь также напомнил о подготовке встречи Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая должна состояться в рамках саммита НАТО, запланированного на май.

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