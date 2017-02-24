 

Синоптики предупреждают о сильном ветре

 

25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен слабый туман. Подует порывистый умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-6°, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

Начиная с полудня 26 февраля до утра 27 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове подует сильный северо-западный ветер.

27-27 февраля сильное колебание метеорологических факторов и сильный ветер хазри в дневные часты на Абшероснком полуострове неблагоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3-8° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

Ветреная погода будет продолжаться до утра 27 февраля. Западный ветер местами усилится.

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