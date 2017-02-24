Иракская армия вошла в первый район на западе Мосула

Правительственные силы Ирака в пятницу начали наступление на первый из районов на западе Мосула, передает Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителя антитеррористической службы страны.

Как заявил генерал-лейтенант Сами аль-Аридхи, силовики отбили у боевиков военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города.

Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов группировки "Исламское государство" в ходе идущей с октября 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США. Западная часть города пока остается под контролем боевиков.

Иракские силы безопасности также полностью взяли под контроль аэропорт Мосула.