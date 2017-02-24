В Гяндже задержали убийцу двух сестер

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, профессионально проведенных сотрудниками органов внутренних дел и прокуратуры, в Гяндже по горячим следам было раскрыто убийство при невыясненных обстоятельствах.

В совместном заявлении пресс-служб МВД и Генеральной прокуратуры говорится, что 22 февраля этого года около 23:00 в доме, где проживали 57-летняя Рена Набиева и ее сестра 78-летняя Захра Абдуллаева, были обнаружены их тела с признаками насильственной смерти.

В городской прокуратуре по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) УК АР было возбуждено уголовное дело. При участии судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия, взяты вещественные доказательства, проведены соответствующие экспертизы, предприняты другие необходимые меры.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, задержан и передан следствию подозреваемый в совершении тяжкого преступления на почве личного конфликта житель Бардинского района 57-летний Санан Мамедов.

Первоначально сообщалось, что сестры Рена Набиева и Захра Абдуллаева умерли в результате отравления угарным газом, однако впоследствии выяснилось, что они были убиты.