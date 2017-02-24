 

В Гяндже задержали убийцу двух сестер

 

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, профессионально проведенных сотрудниками органов внутренних дел и прокуратуры, в Гяндже по горячим следам было раскрыто убийство при невыясненных обстоятельствах.

В совместном заявлении пресс-служб МВД и Генеральной прокуратуры говорится, что 22 февраля этого года около 23:00 в доме, где проживали 57-летняя Рена Набиева и ее сестра 78-летняя Захра Абдуллаева, были обнаружены их тела с признаками насильственной смерти.

В городской прокуратуре по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) УК АР было возбуждено уголовное дело. При участии судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия, взяты вещественные доказательства, проведены соответствующие экспертизы, предприняты другие необходимые меры.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, задержан и передан следствию подозреваемый в совершении тяжкого преступления на почве личного конфликта житель Бардинского района 57-летний Санан Мамедов.

Первоначально сообщалось, что сестры Рена Набиева и Захра Абдуллаева умерли в результате отравления угарным газом, однако впоследствии выяснилось, что они были убиты. 

2734 просмотров


Старости
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Наша погода
Сегодня 13° / 4°
25 Фев 13° / 6°
26 Фев 14° / 3°
27 Фев 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.849 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Азербайджанские спецслужбы накрыли шпионов молния
Брата Ким Чен Ына убили редким газом видео
В ЮАР требуют изгнать из страны всех иностранцев
Мамедъяров не испытывает оптимизма по поводу переговоров о Карабахе
Демократы придумали план свержения Трампа
Руфат Асланлы: «Не ищите связь между курсом маната и ценой на нефть»
В Баку открыли отремонтированную дорогу видео
Единственный советник Трампа в хиджабе покинула свой пост
В Гяндже задержали убийцу двух сестер
Турция не собирается свергать Асада
Иракская армия вошла в первый район на западе Мосула
В Шамкире заживо сгорела 80-летняя женщина
Синоптики предупреждают о сильном ветре
Мощный взрыв в Эль-Бабе: десятки убитых
Пресс-секретарь Эрдогана наехал на Иран
Европарламент оплачивает поездки на оккупированные территории Азербайджана? Признание Штетины
Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов
Президент Грузии вырастил картошку Лукашенко
Барзани о независимости Курдистана
На улицах Эль-Баба празднуют освобождение от боевиков ИГИЛ
Новый адвокат Лапшина: «У моего подзащитного нет никаких жалоб»
Министр обороны Закир Гасанов лично повел в бой азербайджанских солдат Видео
МИД: «Ни один депутат Европарламента не имеет права нарушать законы Азербайджана»
Обнаженные активистки сорвали выступление Марин Ле Пен Видео
Руфат Асланлы об оздоровлении банковского сектора