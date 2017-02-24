Завершены ремонт и реконструкция улицы Джафара Хандана, расположенной в Бинагадинском районе Баку.

Как заявил журналистам глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, улица отремонтирована на участке от пересечения с проспектом Азадлыг до пересечения с улицей Ибрагим паши Дадашева.

На дороге общей протяженностью 550 метров и шириной 9 метров уложены новые бордюры (около 1100 погонных метров), сменено на новое асфальтобетонное покрытие, а также крышки коммуникационных люков, реконструированы система ливневой канализации, подземные коммуникации, заасфальтирован тротуар.