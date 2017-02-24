 

Руфат Асланлы: «Не ищите связь между курсом маната и ценой на нефть»

 

«Курс азербайджанского маната по отношению к доллару формируется независимо от цены на нефть». Как передает АПА, об этом сказал председатель Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

«В настоящее время связи между курсом и ценой на нефть нет. В 1998 году, когда мы создавали Госнефтефонд, мы знали, что в течение года в страну будет поступать валюта в объеме, равном пятикратному размеру ВВП. Поэтому мы стерилизировали валюту, изымая ее из оборота и направляя в Госнефтефонд.

В связи с тем, что эта долларовая масса не поступала на рынок, она не влияла на курс. Сейчас для выполнения бюджетных обязательств Госнефтефонд выставляет свои долларовые средства на аукцион, переводит их в манаты и осуществляет трансферы в госбюджет.

Это опять-таки не связано с ценами на нефть. Госнефтефонд не покупает доллары по дешевой цене и не продает подороже. У фонда есть обязательства по выплатам в госбюджет. Размер обязательств Госнефтефонд устанавливает совместно с Центробанком и Минфином и выполняет их посредством продажи долларов при необходимости и в необходимом объеме. Цены на нефть влияют на устойчивость нашей экономики, но не имеют прямого влияния на курс доллара»,  сказал он.

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