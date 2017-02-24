 

Демократы придумали план свержения Трампа

 

Представитель Демократической партии США Дэвид Брок разработал план, который направлен на импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст программы.

Детальный план с заголовком «Демократия имеет значение: стратегический план действий» был обнародован после встречи демократов с инвесторами во Флориде. Брок уверен, что разработанная программа позволит привести к импичменту Трампа к 2020 году. Он призывает всех граждан и инвесторов сообща бороться с новым американским президентом.

«Дональд Трамп — самый непопулярный президент Америки. У Трампа есть законное право на власть, а у нас моральное право — и ответственность — бороться. И мы будем бороться изо дня в день! Мы надеемся, что вы станете сражаться вместе с нами!» — звучит призыв Брока.

В частности, программа свержения Трампа предусматривает критику всех его ошибок и слежку за действиями семьи главы государства, чтобы обвинить президента в «злоупотреблении служебным положением». Также планируется создать целую команду, которая займется отслеживанием отношений Трампа с главами других стран, а также анализом всех шагов новой администрации, чтобы «навредить республиканцам».

Одной из ключевых задач для демократов станет борьба с «дезинформацией» консервативных СМИ, которые поддерживают главу государства. Также оппоненты республиканцев хотят создать платформу Shareblue — собственный информационный ресурс партии, который будет противостоять консервативным медиа и твиттеру самого Трампа. В планах и кооперация с Facebook, что позволит остановить распространение «неугодных» новостей.

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