Мамедъяров не испытывает оптимизма по поводу переговоров о Карабахе

В марте состоится официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Москву. Об этом глава МИД сказал в пятницу в Баку на совместном брифинге с министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махмудом Али Юсуфом.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Мамедъяров отметил, что не испытывает оптимизма по поводу переговоров.

«Глава МИД Армении не оставил нам шанса позитивно оценивать процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Я намерен обсудить урегулирование конфликта во время визита в Москву», — сказал Мамедъяров.