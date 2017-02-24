Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, — это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия (VX Nerve Agent).

Центр анализа химического оружия департамента полиции провел анализы проб, взятых со слизистой оболочки глаза и лица умершего.

В пресс-релизе поясняется, что VX причислен к видам химоружию Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 1997 года.

Покушение на гражданина КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля, произошло 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии. Сразу после этого Южная Корея объявила, что погибший является единокровным братом лидера КНДР Ким Чен Ына, проживающим в Макао. Однако официально идентифицировать погибшего как Ким Чен Нама невозможно без тестов на ДНК или опознания родственниками.

В покушении подозреваются две женщины. Позже выяснилось, что у одной из подозреваемых проявлялись симптомы отравления VX.