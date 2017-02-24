В результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности, появились подозрения о государственной измене в форме шпионажа, совершенной гражданами Азербайджана Эльшаном Меджид оглу Амири и Эльчином Таджир оглу Бабаевым, сообщили haqqin.az в Центре по связям с общественностью СГБ.

Эльшан Амири и Эльчин Бабаев на территории иностранного государства были привлечены к тайному сотрудничеству со стороны спецслужб. С января 2016 года Служба госбезопасности Азербайджана в рамках комплексной операции взяла под свой контроль и задокументировала незаконную деятельность Эльшана Амири и Эльчина Бабаева по сбору информации о сотрудниках правоохранительных органов Азербайджана, воинских частях Минобороны Азербайджана, их боевом потенциале, а также государственных объектах стратегического назначения, которую они вели по поручению иностранной спецслужбы.

В ходе совместных мероприятий, проведенных 20 февраля 2017 года Службой государственной безопасности, Государственным таможенным комитетом и Госпогранслужбой, Эльшан Амири и Эльчин Бабаев были задержаны с доказательствами их шпионской деятельности и предотвращено их преступление.

В отношении Амири и Бабаева возбуждено уголовное дело по статье 274 (госизмена) УК Азербайджана. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.