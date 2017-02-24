 

Азербайджанские спецслужбы накрыли шпионов молния

 

В результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности, появились подозрения о государственной измене в форме шпионажа, совершенной гражданами Азербайджана Эльшаном Меджид оглу Амири и Эльчином Таджир оглу Бабаевым, сообщили haqqin.az в Центре по связям с общественностью СГБ.

Эльшан Амири и Эльчин Бабаев на территории иностранного государства были привлечены к тайному сотрудничеству со стороны спецслужб. С января 2016 года Служба госбезопасности Азербайджана в рамках комплексной операции взяла под свой контроль и задокументировала незаконную деятельность Эльшана Амири и Эльчина Бабаева по сбору информации о сотрудниках правоохранительных органов Азербайджана, воинских частях Минобороны Азербайджана, их боевом потенциале, а также государственных объектах стратегического назначения, которую они вели по поручению иностранной спецслужбы.

В ходе совместных мероприятий, проведенных 20 февраля 2017 года Службой государственной безопасности, Государственным таможенным комитетом и Госпогранслужбой, Эльшан Амири и Эльчин Бабаев были задержаны с доказательствами их шпионской деятельности и предотвращено их преступление.

В отношении Амири и Бабаева возбуждено уголовное дело по статье 274 (госизмена) УК Азербайджана. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

2245 просмотров


Старости
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Наша погода
Сегодня 13° / 4°
25 Фев 13° / 6°
26 Фев 14° / 3°
27 Фев 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.849 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Азербайджанские спецслужбы накрыли шпионов молния
Брата Ким Чен Ына убили редким газом видео
В ЮАР требуют изгнать из страны всех иностранцев
Мамедъяров не испытывает оптимизма по поводу переговоров о Карабахе
Демократы придумали план свержения Трампа
Руфат Асланлы: «Не ищите связь между курсом маната и ценой на нефть»
В Баку открыли отремонтированную дорогу видео
Единственный советник Трампа в хиджабе покинула свой пост
В Гяндже задержали убийцу двух сестер
Турция не собирается свергать Асада
Иракская армия вошла в первый район на западе Мосула
В Шамкире заживо сгорела 80-летняя женщина
Синоптики предупреждают о сильном ветре
Мощный взрыв в Эль-Бабе: десятки убитых
Пресс-секретарь Эрдогана наехал на Иран
Европарламент оплачивает поездки на оккупированные территории Азербайджана? Признание Штетины
Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов
Президент Грузии вырастил картошку Лукашенко
Барзани о независимости Курдистана
На улицах Эль-Баба празднуют освобождение от боевиков ИГИЛ
Новый адвокат Лапшина: «У моего подзащитного нет никаких жалоб»
Министр обороны Закир Гасанов лично повел в бой азербайджанских солдат Видео
МИД: «Ни один депутат Европарламента не имеет права нарушать законы Азербайджана»
Обнаженные активистки сорвали выступление Марин Ле Пен Видео
Руфат Асланлы об оздоровлении банковского сектора