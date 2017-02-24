В Агдашском районе произошло тяжелое ДТП. Как сообщает АПА, сегодня около 14:00 на втором километре автотрассы Агдаш-Ляки на территории села Пираир автомобиль марки ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем марки Priora. В результате житель села Шордехне Рафаэль Исфандияр оглу Нуралиев (1960 г.р.) от полученных травм скончался на месте.

Житель села Пираир Фикрет Достмамедов (1961 г.р.), житель села Шордехне Ниджат Рафаэль оглу Нуралиев (1989 г.р.) и житель села Орта Ляки Ильяс Шахлар оглу Ильясзаде (1991 г.р.) доставлены в Центральную районную больницу Агдаша с различными травмами.

Агдашским РОП ведется расследование.