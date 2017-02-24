Футбольный матч с участием летающих беспилотников состоялся в рамках международной выставки спортивных развлечений и досуга в Южной Корее.

В матче участвовали две команды из трех человек, управляющих шарообразными дронами с помощью дистанционных пультов. Их целью было как можно больше раз провести свои беспилотники через ворота соперника, висящие над полем. Игра состояла из трех периодов, по три минуты в каждом.

Власти южнокорейского города Чонджу уже заявили о намерении продвигать "дронофутбол" в качестве нового вида спорта. Там уже собрана первая команда из 23 человек и разработаны правила игры.

"Футбольная лига дронов может быть создана с появлением нескольких команд в Корее и за границей", — сказал в интервью мэр Чонджу Ким Сунг-Су.