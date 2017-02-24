По меньшей мере 15 иракских пограничников погибли в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» на границе с Иорданией, передает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

«ИГИЛ совершило теракт, смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле и группа вооруженных людей напали на второй полк пограничных войск у города Требил», — заявил агентству офицер пограничных войск.

По словам источника, боевики нападали одновременно с нескольких сторон. Среди погибших было два офицера.

Факт нападения и данные о погибших подтвердили местные власти.