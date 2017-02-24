Милли Меджлис призывает признать Ходжалинский геноцид

Милли Меджлис Азербайджана обратится к международным организациям с призывом признать Ходжалинский геноцид.

«Призываем парламенты мировых государств, международные парламентские организации признать актом геноцида кровавое преступление, совершенное армянами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года против азербайджанского населения города Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана», - говорится в заявлении, принятом парламентом Азербайджана в пятницу по случаю 25-летия Ходжалинского геноцида.

В документе правоохранительным органам Азербайджана рекомендуется продолжить работу по определению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению Ходжалинского геноцида.

Соответствующим госорганизациям и негосударственным структурам, а также депутатам Милли Меджлиса рекомендовано активизировать усилия в направлении доведения до внимания мировой общественности правдивой информации об армяно-азербайджанском конфликте и развенчания лживой армянской пропаганды.

«Милли Меджлис еще раз подчеркивает, что классифицирует кровавое преступление 25-26 февраля 1992 года против мирного населения Ходжалы как Ходжалинский геноцид», - подчеркивается в решении парламента.